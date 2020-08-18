Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Туристический рынок Петербурга в 2020 году рухнул на 90% из-за коронавируса. Об этом заявил 18 августа губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экскурсия «Ночной Петербург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в 2019 году Петербург достиг рекордных показателей по въездному потоку: город посетили 10,4 млн туристов, из них 4,9 млн были иностранцами.

«В этом году из-за пандемии отрасль оказалась в сложной ситуации. Зарубежных гостей у нас сейчас нет. Падение рынка составило около 90%. В сложившейся ситуации надо рассчитывать на внутренний туризм. Наш город и ранее был одним из самых востребованных направлений для путешествий россиян. В прошлом году к нам приехало 5,5 млн туристов из регионов России — это хороший показатель», — заявил Беглов.

Город должен работать на ускоренное развитие внутреннего туризма, в том числе семейного, детского и молодежного, подчеркнул губернатор. Однако параллельно следует готовиться к восстановлению туристического потока из-за рубежа.

Так, в 2019 году Северная столица стала пилотным городом по введению бесплатных электронных виз для граждан 53 стран. За период с октября 2019 года до закрытия границ в марте 2020 года было выдано более 151 тысячи электронных виз.

«Мы совершенно обоснованно ждали увеличения турпотока. Пандемия, к сожалению, не дала воспользоваться всеми этими преимуществами. Сейчас оказалась сложная ситуация не только для гостиничной и туристской индустрии, но и десятков смежных отраслей», — сказал Беглов.

Антикризисные меры по поддержке туризма со стороны Федерации нужно дополнить мерами регионального уровня, считает губернатор.

Для поддержания отрасли и увеличения внутреннего туристского потока Петербург вступил в программу безопасного туризма Safe Travels SPB. Запущен проект «Новая туристская география». Прорабатываются предложения дальнейшего развития культурно-познавательного, событийного, делового, медицинского туризма.