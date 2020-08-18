Токио, , 14:55 — REGNUM В июле 2020 года на авторынке Японии было продано 207 473 легковые машины (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см), что на 19,6% меньше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA)

За период с января по июль 2020 года в Японии было реализовано 1 405 897 автомобилей, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Лидером продаж в Стране восходящего солнца в июле 2020 года стали машины Toyota. За месяц их было продано более 100 тыс единиц. Этот показатель на 15,4% меньше июльского уровня продаж 2019 года.

На втором месте расположились автомобили компании Honda. В июле их купил 25 871 покупатель — на 26% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В конце тройки лидеров машины автопроизводителя Nissan. Эта компания реализовала 18 768 автомобилей (-32,5%).

Напомним, осенью 2020 года японская компания Honda представит в Малайзии гибридную модель City RS.

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