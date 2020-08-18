Москва, , 14:47 — REGNUM Спад оборота в розничной торговле РФ был обусловлен не только эпидемией COVID-19, но и отсутствием уникальных преимуществ классических розничных предприятий, особенно крупных гипермаркетов и торговых центров. Об этом 18 августа корреспонденту ИА REGNUM заявила и.о. заведующей кафедрой маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала информацию о том, что суммарный оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос в июле на 12,9%.

«Рост оборота предприятий торговли связан с тем, что все большее их число открывается после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Помимо этого, предприятия уже смогли адаптировать свой ассортимент товаров под изменившиеся предпочтения потребителя, — сказала Сяглова. — Если мы не столкнемся со второй волной закрытия российских предприятий, то планомерный, равномерный рост продолжится и дальше. Осень и предновогодний период могут продемонстрировать какие-то скачки в обороте торговых предприятий, однако пока нет причин ожидать какого-то падения».

При этом Сяглова подчеркнула, что если не брать какой-то месячный отдельный рост после открытия предприятий, то, конечно, спад оборота в розничной торговле был.

«Он был обусловлен не только эпидемией COVID-19, но и отсутствием уникальных преимуществ в классических розничных предприятиях, особенно в крупных гипермаркетах и торговых центрах, — пояснила эксперт. — Чтобы приехать туда, потребитель должен тратить много времени, а приехав, часто не может найти ассортимента в полном объеме, нужных артикулов по цвету или модели, а предложить ему альтернативу — например, оформить доставку на понравившийся товар, которого сейчас нет в магазине, — продавец не может. Для таких классических предприятий весьма вероятен и дальнейший спад торгового оборота».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, суммарный оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос в июле на 12,9% и составил 891,6 млрд рублей.