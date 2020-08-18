Уфа, , 14:57 — REGNUM Возобновить работу кинотеатров разрешили с 1 сентября в Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона. При этом кинотеатры смогут открыться при соблюдении сотрудниками санитарно-эпидемиологических норм, а также при выполнении всех рекомендованных мероприятий по недопущению распространения коронавируса.

Так, необходимо соблюдать масочный режим и рекомендованную дистанцию, в том числе при рассадке посетителей в зрительном зале, а также при покупке билетов в кассах и нахождении людей около кинобаров.

При этом перерывы между киносеансами должны быть не менее 30 минут, для того, чтобы у сотрудников была возможность провести в них дезинфекцию и проветрить помещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии музеи и библиотеки работают в штатном режиме.

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