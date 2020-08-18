Москва, , 14:48 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2020 года продажи новых машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России составили 367 тыс. экземпляров, снизившись на 4% по сравнению с прошлым годом. Об этом 18 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, доля кроссоверов и внедорожников на российском авторынке составила 48,6%.

Больше всего в РФ в отчётный период было продано SUV корейского бренда Hyundai. Их дилерам удалось реализовать в количестве 54,4 тыс. экземпляров.

На втором месте находится марка Renault. Их российские автолюбители приобрели в количестве 35,5 тыс. единиц. На третьем месте расположились автомобили компании Kia с результатом 34,4 тыс. проданных авто.

Пятерку лидеров замыкают кроссоверы и внедорожники японских брендов Toyota (32,3 тыс. ед.) и Nissan (31,2 тыс. ед.).

Напомним, по итогам января-июля нынешнего года самым продаваемым автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России стала модель Hyundai Creta. За семь месяцев российские автолюбители купили 39 тыс. таких автомобилей.

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