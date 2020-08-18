Киев, , 14:41 — REGNUM Нацбанк Украины провел тендер по поддержке ликвидности банков страны, по результатам которого 14 финансовых учреждений получили в общей сложности 4,84 млрд гривен рефинансирования.

Тендер был проведен еще 14 августа, но информацию о его итогах регулятор официально обнародовал лишь сегодня, 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего рефинансирования получил государственный «Укрэксимбанк» — 2,89 млрд грн. Еще несколько банков получили суммы в районе 500 млн грн, большинство — 100 млн грн и меньше.

Напомним, что ранее на Украине на «кризисный» период с 30 апреля до 25 сентября 2020 года был установлен график тендеров, согласно которому Нацбанк должен проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно.

Согласно данным НБУ, на 31 июля долг платежеспособных банков Украины по рефинансированию составил 12,7 млрд грн, неплатежеспособных — 36 млрд грн.