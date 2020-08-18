Липецк, , 14:40 — REGNUM В районах Липецкой области в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет благоустроено более 120 объектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на эти цели предусмотрено более 165 млн рублей, из которых 116 млн рублей — это федеральные и областные средства.

«Улучшение жизни в селах и деревнях входит в число первоочередных задач региональной власти. Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, спорткомплексов, детских садов и других социальных объектов. Эта работа будет продолжаться», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

23 семьи уже улучшили свои жилищные условия. На это было выделено более 48 млн рублей, в том числе почти 35 млн рублей из федерального бюджета. В рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» в 2020 году будет построен детский сад на 80 мест в Хлевенском районе и новый корпус школы на 200 мест в Тербунском районе. Началось строительство средней школы с двумя группами детского дошкольного образования в Добровском районе. Она откроет двери для учеников в 2021 году. На строительство этих трёх капитальных объектов предусмотрено почти 440 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В рамках реализации госпрограммы в 2020 году также предусмотрены средства на водоснабжение, газификацию, автодороги, выплаты на рождение детей, возмещение затрат по ученическим договорам, строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. Общий объём финансирования всех проектов госпрограммы в 2020 году в Липецкой области составит более 790 млн рублей. Льготной сельской ипотекой воспользовались в Липецкой области уже более 170 семей.