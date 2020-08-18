Ярославль, , 14:32 — REGNUM Прокуратура Ярославской области требует от департамента дорожного хозяйства региона отремонтировать несколько дорог. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры.

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Прокуроры провели проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пришли к неутешительным выводам.

«Установлено, что ряд региональных автомобильных дорог, таких как Тутаев — Шопша, Ярославль — Углич, село Новое — Мышкин и других, находятся в ненадлежащем эксплуатационном состоянии: наличие ям и выбоин, износ, деформация, разрушение обочин, отсутствие дорожной разметки и другие недостатки. Изложенное свидетельствует об угрозе для жизни и здоровья неограниченного круга лиц — участников дорожного движения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Представление об устранении нарушений внесено директору департамента дорожного хозяйства области. Прокуратура региона будет следить за исправлением ситуации.

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