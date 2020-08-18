Ярославль, 18 августа 2020, 14:32 — REGNUM Прокуратура Ярославской области требует от департамента дорожного хозяйства региона отремонтировать несколько дорог. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры.
Прокуроры провели проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пришли к неутешительным выводам.
Представление об устранении нарушений внесено директору департамента дорожного хозяйства области. Прокуратура региона будет следить за исправлением ситуации.
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