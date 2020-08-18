Нарьян-Мар, , 14:28 — REGNUM В Ненецком автономном округе разработают программу по привлечению пилотов — Нарьян-Марский авиаотряд испытывает острую нехватку кадров.

«Сегодня ситуация с кадрами в авиаотряде сложная. На планерке поднял вопрос об острой нехватке пилотов. Новые кадры практически не выпускают, а вот опытных пилотов переманивают в другие регионы. Дал поручение профильному департаменту проработать вопрос о привлечении в округ специалистов. Причём работу нужно вести и со студентами летного училища, и с военными лётчиками », — написал Юрий Бездудный «ВКонтакте».

Он также добавил, что в округе необходимо возродить звание «Полярный летчик».

«Также считаю правильным возродить незаслуженно забытое почетное звание «Полярного летчика». Полярный лётчик — это особая миссия, каждодневный подвиг», — подчеркнул Бездудный.