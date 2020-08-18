Москва, , 14:27 — REGNUM В конце 2019 года доля доллара в международных расчетах составляла порядка 80%, а в резервах — порядка 60%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа рассказал профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

«В ближайшее десятилетие доллар не утратит свое доминирующее положение как валюты международных расчетов и международных резервов, — уверен экономист. — Банк международных расчетов периодически публикует такую статистику: в конце 2019 года доля долларов в расчетах составляла порядка 80%, а в резервах — порядка 60%. Эти значения на один-полтора десятка процентных пунктов больше аналогичных значений начала 1980-х годов, когда суммарные показатели японской йены, немецкой марки, французского франка, британского фунта были заметно больше. Та несколько меньшая значимость доллара начала 1980-х годов была результатом открытой инфляции 1970-х, доходившей в США до 20%».

Как пояснил Ануреев, повторение инфляционного сценария 1970-х годов в начавшемся десятилетии выглядит вполне вероятным, но даже тогда доллар лишь отчасти сократит свое доминирование.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал, что июльское снижение курса доллара относительно других валют можно объяснить краткосрочными факторами, среднесрочными циклами плавающего курса и долгосрочными трендами.

Читайте ранее в этом сюжете: «Трампономика» пока не дала результатов: эксперт о слабеющем долларе