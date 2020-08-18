Москва, 18 августа 2020, 14:27 — REGNUM В конце 2019 года доля доллара в международных расчетах составляла порядка 80%, а в резервах — порядка 60%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа рассказал профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.
Как пояснил Ануреев, повторение инфляционного сценария 1970-х годов в начавшемся десятилетии выглядит вполне вероятным, но даже тогда доллар лишь отчасти сократит свое доминирование.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал, что июльское снижение курса доллара относительно других валют можно объяснить краткосрочными факторами, среднесрочными циклами плавающего курса и долгосрочными трендами.
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