Абакан, , 14:18 — REGNUM Более 30 тысяч обучающихся 1−4 классов будут обеспечены бесплатным питанием в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в республиканском правительстве.

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета региональному бюджету было заключено 15 августа между Министерством просвещения России и правительством республики. Общий объём субсидий на софинансирование расходных обязательств — 133 804,8 тыс. рублей. Это 91% от общей суммы, выделяемой на обеспечение бесплатного питания учащихся начальной школы.

Из регионального бюджета добавят 8%. Ещё 1% профинансируют за счёт средств местных бюджетов. Таким образом, всего на организацию горячего питания для учеников 1−4 классов в Хакасии в 2020 году направят 147 038 тыс. рублей.

Планируется, что на 2021 год сумма субсидии составит 342 787 тыс. рублей, а на 2022 год — 355 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Республики Алтай заверили, что во всех школах региона созданы условия для организации горячего питания учеников начальных классов.

Читайте также: Условия созданы: младшеклассников на Алтае обеспечат бесплатным питанием