Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM На продажу в Москве выставлен один экземпляр пикапа ГАЗ «Вепрь Next». Об этом сообщает RG.

Продаёт автомобиль один из московских дилеров компании ГАЗ. Стоит экземпляр 2,89 млн рублей. При этом о начале массового производства «Вепря» автозавод не сообщал.

Стоит отметить, что концепты внедорожного семейства «Вепрь» Горьковский автозавод демонстри­ровал ещё три года назад на автовыставке «Комтранс».

Пикап имеет двухрядную кабину и откидной борт грузовой платформы, на которой можно перевозить грузы весом 2,5 тонны. Длина новинки 6430 мм. Клиренс в 315 мм позволяет автомобилю преодо­левать броды глубиной в 950 мм.

В движение «Вепрь Next» приводится дизельным мотором ЯМЗ-534, развивающим мощность в 149 «лошадей» (490 Нм). Движок пикапа сочетается с жёстко подключаемым полным приводом. «Обут» автомобиль во внедорожные шины.

Напомним, в начале августа нынешнего года на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Горьковский автомобильный завод представил новые модульные машины скорой медицинской помощи на базе ГАЗели Next.

Читайте также: ГАЗ получит льготный заем на производство новых грузовиков «Валдай NEXT»