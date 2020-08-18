Киев, , 14:15 — REGNUM Министерство экономики Украины вместе с участниками рынка зерна согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году на уровне 17,5 млн тонн пшеницы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве добавили, что соответствующий меморандум является «хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения».

Министерство отмечает, что экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы — это тот ориентир, который сбережет внутреннюю продовольственную безопасность Украины, и экспортные возможности страны.

Также ведомство информирует, что учитывая нынешний коронавирусный кризис, в прогнозном балансе кабмин увеличил объем переходящих остатков на 0,5 млн тонн — до 1,7 млн тонн.

В завершение отмечается, что в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены в 4-м квартале.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2020/21 МГ по состоянию на 17 августа составил 4,7 млн тонн (на 26% меньше показателя минувшего года). Непосредственно пшеницы с начала сезона экспортировано 2,7 млн тонн (на 14,4% ниже прошлогоднего объема).