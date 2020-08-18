Москва, , 14:14 — REGNUM Июльское снижение курса доллара относительно других валют можно объяснить краткосрочными факторами, среднесрочными циклами плавающего курса и долгосрочными трендами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа рассказал профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев. Так он прокомментировал информацию о том, что в июле доллар по отношению к корзине других мировых валют потерял больше 4%.

«США по результатам коронакризиса показали самый большой спад ВВП, самый большой бюджетный дефицит и самые массовые протесты, что пугает многих инвесторов, — пояснил Ануреев. — Но у США остаются возможности укрепить курс доллара, если это будет необходимо. Плюс у еврозоны и отчасти Китая как у основных конкурентов доллара также хватает проблем, рассказывая о которых, США могут двигать курс доллара в нужном им направлении».

При этом экономист обратил внимание на то, что для курса доллара было характерно среднесрочное «плавание» начиная с 1980-х гг.

«Например, в 2000-е гг. евро стоил и 0,84 долларов за евро, и 1,59. Такие волны вызываются потоками иностранных инвестиций, когда на дорогом долларе американские крупные инвесторы скупают дешевые зарубежные активы, а затем на дешевеющем долларе потихоньку распродают скупленное местным инвесторам, — рассказал Ануреев. — В долгосрочной перспективе доллар слабел по отношению к немецкой марке как основе евро, йене, швейцарскому франку. Это вызывалось более высоким инфляционным фоном в США, потерей конкурентных позиций американской промышленностью, хроническим торговым и бюджетным дефицитами. Такое ослабление хорошо маскируется среднесрочными волнами, которые к тому же более важны для инвесторов и промышленников просто в силу преобладания среднесрочного горизонта планирования над долгосрочным. За несколько последних десятилетий США не удавалось переломить тенденцию своей деиндустриализации».

Как подчеркнул экономист, «трампономика» пока также не дает результатов, и это указывает на продолжение долгосрочного ослабления доллара по отношению к более товарно сильным валютам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова объяснила, что спад экономики Евросоюза оказался слабее, чем в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Евро укрепился, так как экономика ЕС оказалась прочнее американской

Читайте развитие сюжета: В ближайшие 10 лет доллар не утратит доминирующего положения – прогноз