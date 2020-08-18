Краснодар, , 14:07 — REGNUM 200 млн рублей выделено на проведение ремонта детских здравниц на территории Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе администрации региона. Документ подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Губернатор поставил перед нами задачу поддержать туристическую отрасль, уделив при этом особое внимание сектору детского отдыха. Детские учреждения и при полной загрузке находятся на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому мы предусмотрели 30 млн в этом году на субсидирование приобретения оборудования для профилактики коронавируса», — прокомментировал вице-губернатор края Игорь Галась.

Выделенные средства будут направлены на возмещение затрат на капитальный и текущий ремонт для подготовки к сезону — будут учитываться работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020-го.

Также принято решение о снижении до 0,01% ставки налога на имущество организаций. В целом меры поддержки детского отдыха и оздоровления в новом плане оцениваются около 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня глава региона Вениамин Кондратьев подписал план восстановления роста экономики Краснодарского края.