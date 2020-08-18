Краснодар, , 14:03 — REGNUM План по восстановлению роста экономики Краснодарского края подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 18 августа.

В соответствии с планом, в частности, в 2021 году рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 2,2%. Планируется реализовать 100 новых инвестиционных проектов. В этих целях в регионе планируются беспрецедентные меры поддержки инвесторов. Так, впервые по инвестпроектам стоимостью 0,1 — 1 млрд рублей с началом реализации с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 регион в течение трёх лет будет предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки. Также план восстановлению экономики предусматривает возмещение бизнесу затрат на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов. В 2021 году на это будет направлено 2,6 млрд рублей.

«Ранее уже предпринимались меры по снятию инфраструктурных ограничений — инвестпроекты синхронизировались с проектами развития энергоснабжающих компаний, использовались возможности простаивающих предприятий. Однако выделение прямого финансирования в таком объеме на эти цели в крае планируется впервые», — уточнили в министерстве экономики региона.

В целом подписанный главой региона документ содержит меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса направлений, а также меры по активизации деловых процессов, развитию бизнеса, запуску нового инвестиционного цикла.