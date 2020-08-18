Москва, 18 августа 2020, 13:53 — REGNUM Санкции, раздутые расходы, провал пенсионной системы и настораживающие планы властей РФ, которые не вызывают доверия у граждан страны, — всё это провоцирует отток частного капитала в другие государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.
Она отметила, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за I полугодие 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 28,9 млрд долларов.
Всё это, как пояснила экономист, не вызывает доверия у граждан РФ, а потому провоцирует отток частного капитала заграницу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что отток капитала из России продолжит расти.
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