Вологда, , 13:50 — REGNUM Школы Вологодской области начали закупать средства защиты от коронавируса — 1 сентября новый учебный год начнется во всех образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В школы необходимо закупить более 1,9 тысяч бесконтактных термометров и четырех тысяч рециркуляторов. Сейчас образовательные учреждения закупают их самостоятельно, также ведут закупку дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты, что приводит к отвлечению средств с других статей расходов», — сообщила начальник департамента образования области Елена Рябова.

Расходы муниципалитетов на приобретение рециркуляторов для обеззараживания воздуха планируют возместить из областного бюджета, объем финансирования составит порядка 85 миллионов рублей.

«Вопрос о выделении дополнительных средств вынесут на рассмотрении региональных парламентариев. Собирать деньги с родителей на обеспечение школ средствами защиты Олег Кувшинников запретил», — подчеркнули в правительтве.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в вологодских школах усилят дезинфекционный режим. Рециркуляторы установят в рекреациях, столовых, спортзалах, учебных кабинетах. До конца года запретят проводить массовые мероприятия, за каждым классом закрепят отдельный кабинет, уроки будут проводить по специальному расписанию, посещать столовые — по графику. Деления классов на подгруппы не планируется, общих перемен не будет.

Уроки физкультуры, по возможности, организуют на свежем воздухе, в школах будут засчитываться результаты допобразования детей по физкультуре, музыке и изобразительному искусству. Детали учебного процесса родителям разъяснят на областном родительском собрании 19 августа, которое пройдет в рамках регионального педагогического совета. Всего в новом учебном году в регионе откроют двери 340 школ, за парты сядут порядка 140 тысяч обучающихся.

«Торжественные линейки 1 сентября будут проводиться для первоклассников с участием родителей при соблюдении санитарных норм и масочного режима для родителей и педагогов. Праздник состоится в обычном формате с цветами и первым звонком. Это одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, решение принято», — сказал губернатор Олег Кувшинников.

В вузах начать обучение с 1 сентября также планируется в традиционном формате. При этом обязательным станет ношение масок, отказаться от их использования разрешат на занятиях творческой направленности. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы, работники вузов из группы риска — на дистанционную работу.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом