Иркутск, , 13:39 — REGNUM Несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, с 18 августа власти региона сочли возможным разрешить работать кинотеатрам. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в соответствии с поправками, несёнными в указ врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, в условиях пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры могут работать с рядом ограничений.

«Заполнение залов не должно превышать 50%. Также должны выполняться все требования Роспотребнадзора. В частности, у работников кинотеатров в течение всей смены будут проверять температуру тела. Они должны быть обеспечены одноразовыми масками и перчатками, антисептиками для обработки рук. Пользоваться дезинфицирующими салфетками или растворами смогут и посетители», — пояснили в правительстве региона. Всего Роспотребнадзор предъявляет к работе кинотеатров 28 требований.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. На 18 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 755 человек, причём 111 добавились только за последние сутки. В условиях распространения коронавирусной инфекции деятельность кинотеатров в Иркутской области была приостановлена с 26 марта.

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