Москва, , 13:32 — REGNUM Российский рубль 18 августа продолжает колебания в сформированном в последние десять дней коридоре, границы которого он может покинуть 19 августа после того, как мировые рынки получат новый драйвер в виде протокола к последнему заседанию ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Пока же после достижения верхней границы коридора курс доллара снижается на 0,4% до 73,15 руб., курс евро — на аналогичную величину до 87,10 руб. Подобное поведение оставляет хорошие шансы увидеть к концу сессии и в среду по крайней мере в первой половине дня 72,80 руб. и 86,70 руб. соответственно.

Ситуация на рынке энергоносителей, где цены на нефть марки Brent удерживаются вблизи $45и сохраняют предпосылки для обновления постковидного максимума в $45,90, пока будут ограничивать давление продавцов нацвалюты.

Стабильность рублю будут придавать и в целом благоприятные настроения на внешних рынках, где факторы в виде разногласий по поводу принятия и содержания третьего пакета стимулов Конгрессом, а также потенциальное обострение отношений между США и Китаем отложены на более поздний срок.

Все внимание к предстоящей публикации протокола к последнему заседанию ФРС. В нем глобальные инвесторы постараются обнаружить сигналы предстоящих изменений в политике ведущего центробанка планеты.

Состоится ли «официальный» запуск очередного раунда количественного смягчения и развернется ли предметная дискуссия в отношении возможного введения таргетирования доходностей на рынке гособлигаций США. Прежде 19 августа валютный рынок отыграет итоги аукциона ОФЗ (предыдущий был признан несостоявшимся), а также итоги мониторингового комитета ОПЕК+ и отчет от Минэнерго США по запасам.

Если 19 августа в протоколе ФРС не прозвучат однозначно позитивные сигналы для всех рисковых активов в мире, или же рубль, к примеру под влиянием геополитики не сможет ими сполна воспользоваться, можно будет констатировать скорое начало нового раунда ослабления нацвалюты.

В целом, из-за приближения выборов президента США в ноябре, которые могут усилить санкционную риторику против России, а также вследствие ухудшения динамики платежного баланса можно ожидать выхода курсами доллара и евро к новым локальным вершинам после завершения текущей консолидации.

Вопрос лишь в сроках начала и в возможности локального укрепления рубля, которое этому может предшествовать, — пояснил эксперт.

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