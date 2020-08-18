Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM В Петербурге за первые шесть месяцев 2020 года индекс промышленного производства (ИПП) упал на 5,9%, передает корреспондент ИА REGNUM. Самое существенное падение пришлось на апрель — на 21%.

«Такое снижение в промышленности является вторым по глубине падения после апреля 2011 года, когда выпуск сократился на 22,4%», — сообщил на заседании городского правительства в Смольном глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

После снятия значительной части ограничений ИПП в Петербурге показывал уже положительную динамику: в мае рост составил 3,3%, в июне — уже 7,7%. Однако полностью скомпенсировать падение апреля не удалось.

Но, если с января по июнь снижение ИПП составило почти 6%, то с января по июль — уже 4%. «За месяц было отыграно два процентных пункта», — резюмировал Москаленко.

Читайте также: Экономика Петербурга просядет на 4% по итогам 2020 года

В абсолютных цифрах по итогам работы в первом полугодии 2020 года в промышленности Петербурга отгружено заказчикам продукции на общую сумму в 1 трлн 125 млрд рублей. Это 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В обрабатывающих производствах сокращение объемов поставленной продукции составило и вовсе 15%, отгружено было на 972 млрд рублей. ИПП в этом секторе упал на 6,2% за полгода.

Значительно снизились объемы производства машин, прицепов, полуприцепов, ИПП здесь упал на 25,6%. В основном это связано с уменьшением выпуска легковых автомобилей почти на 27,4%.

Упало производство электрических ламп и осветительного оборудования (-57,5%), электродвигателей, генераторов, трансформаторов (-36,4%), бытовых приборов (-29,6%), машин и оборудования общего назначения (-33,4%), прочих транспортных средств (-38,9%), летательных аппаратов (-29,0%), коммуникационного оборудования (-26,9%), бытовой электроники (-25,5%), навигационных приборов и аппаратов (-20,1%).

Читайте также: Оборот организаций Петербурга за полгода упал на 11,4%

В то же время увеличилось производство аккумуляторов и батарей (+35,2%), прочего электрооборудования (+32,6%), локомотивов и вагонов (+26,5%), оптики, фото‑ и кинооборудования (+102,2%), облучающего и электротерапевтического оборудования для медиков (+17,8%), компьютеров (+11,6%).

На 35,4% вырос ИПП в секторе лекарств и материалов, увеличилось производство изделий из пластмасс на 11,9%, прочих химических продуктов — на 56,5%, химических волокон — на 25,1%.

По итогам текущего года, ожидают в Смольном, объемы промышленного производства удастся приблизить к 99,2% от показателя 2019 года. В номинале объем отгруженной продукции превысит 2,4 трлн рублей, показав рост на 1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены в Петербурге выросли на 2,5% за полгода

Читайте развитие сюжета: Рост экономики Петербурга зависит от готовности к новой волне коронавируса