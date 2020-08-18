Красногорск, , 13:22 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года Подмосковье сохранило лидерство среди субъектов РФ по производству пива. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Речь идёт о производстве не только пива, но и напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.

«Регион произвел 15 796,412 тысячи декалитров, это порядка 16% от общероссийского объема указанной продукции», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

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