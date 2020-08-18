Тольятти, Самарская область, , 13:20 — REGNUM Базовая комплектация электрокара российской компании Zetta составит 550 тысяч рублей. Об этом заявил гендиректор компании Денис Щуровский 18 августа в интервью ТАСС.

Сборку авто планируется наладить до конца 2020 года в городе Тольятти Самарской области. На данный момент на заводе идет опытно-промышленная сборка.

«Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности и выделения средств», — сообщил Щуровский.

Он добавил, что сейчас в проект уже вложено около 570 млн рублей и еще 100 млн рублей необходимо в него вложить. Генеральный директор ООО «Zetta» заверил, что после одобрения заявки и поступления дополнительных средств компании потребуется порядка 3−4 месяцев на запуск производства электрокара.

Ранее итальянское издание La Vanguardia назвало российский электромобиль Zetta CM1 самым дешевым в мире.

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