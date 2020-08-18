Майкоп, , 13:15 — REGNUM Ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных средств и достижения показателей реализации национальных проектов призвал глава Адыгеи Мурат Кумпилов руководителей министерств и глав муниципальных образований. Об этом говорилось на планерном совещании кабинета министров республики, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе главы Адыгеи.

Совещание в правительстве Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

По данным заместителя руководителя администрации главы РА и КМ РА Саниет Хотко, контрактация по нацпроектам за последнюю неделю выроста и достигла 91,6%, экономия по заключенным контрактам составила свыше 500 млн рублей.

«Мы должны иметь четкую информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски недостижения показателей в данной сфере. Созданное Управление по реализации нацпроектов, совместно с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов должны ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных средств и достижению соответствующих результатов», — сказал Мурат Кумпилов.

Министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов доложил, что индекс промышленного производства составил 108,8%, намечена тенденция к росту в обрабатывающей и пищевой промышленности. В то же время объемы производства сельхоз продукции, розничной торговли и строительства к аналогичному периоду прошлого года составили 98,2%, 94,9% и 73,5% соответственно. Снижение объёмов производства связывают в том числе с пандемией коронавируса. Мурат Кумпилов дал поручение проанализировать ситуацию и принять меры к плановым показателям.

Также на совещании обсуждался ход реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По информации министра сельского хозяйства РА Анзаура Куанова, для участия в программе на следующий год отобрано четыре муниципальные заявки от Адыгейска, Красногвардейского, Майкопского и Гиагинского районов.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков сообщил о росте рождаемости в текущем году — на свет повилось на 167 человек больше, чем за тот же период 2019 года, смертность сократилась на 108 человек. При этом в регионе растёт число пневмоний. С коронавирусом в стационаре находится 378 человек, на амбулаторном лечении — 397 пациентов. Прививки от сезонного гриппа в регионе получат более 280 тыс. человек.

Мурат Кумпилов поручил в рамках прививочной кампании выработать оптимальный алгоритм действий с учетом маршрутизации граждан и взаимодействия медподразделений, ответственных за данное направление.

Также обсуждались вопросы образования, социальной политики, культуры и цифровизации. Мурат Кумпилов поручил выделить 30 млн рублей на закупку в школы республики бактерицидных рециркуляторов воздуха. Министерству труда и соцзащиты поручено еще раз проверить обеспечение всех выплат на детей от трёх до семи лет, назначенных согласно Указу президента России. Министерству цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий РА совместно сотовыми операторами предстоит внедрить систему оперативного оповещения граждан информацией по ПЦР-анализам на коронавирус.