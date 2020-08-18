Ташкент, , 13:09 — REGNUM Объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам января-июля 2020 года составил $3 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

В марте в Узбекистан поступило $296 млн, в апреле — $250 млн, в мае — $485 млн, в июне — $621 млн, в июле — $597 млн. За отчетный период из республики переведено $516 млн, что на 8% меньше, чем за семь месяцев 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа сократился на 6%, до $2,4 млрд. Объем отправленных денег из Узбекистана сократился на 9%, до $427 млн.

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