Москва, , 12:56 — REGNUM С точкой зрения Банка России о росте инфляции в феврале-марте 2021 года можно согласиться. Восстановление экономики и рост потребительского спроса ведет к ускорению инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«При этом таргет ЦБ в 4% представляется разумным. Многое, конечно, будет зависеть от курса рубля, а он, соответственно, от санкций и цен на нефть.

Резервы Банка России превышают $600 млрд. Однако правительству нужен слабый рубль. Да и лобби экспортеров сбрасывать со счетов не стоит.

Плохо, что депозитные ставки сейчас даже иногда не покрывают инфляцию. Как в советское время — 2−3%. Фактически вкладчики дотируют заемщиков.

А ведь в свое время ЦБ называл таргет по ключевой ставке в 6−7%, что разумно при таргете по инфляции в 4%.

Ну и, конечно, стоит напомнить, что, согласно экономической теории, инфляция — это налог на бедных. У наименее обеспеченных слоев она выше, чем официальные цифры», — высказал свою точку зрения экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ ожидает, что инфляция в стране достигнет пиковых значений в феврале-марте 2021 года.

Читайте также: Центробанк ожидает пик инфляции в России в феврале-марте 2021 года