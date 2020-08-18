Москва, , 12:51 — REGNUM Спад экономики Евросоюза оказался слабее, чем в США, считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова. Об этом она заявила 18 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя перспективы доллара как мировой резервной валюты.

Доллар и евро Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«В нынешних условиях мировой пандемии экономики как развитых, так и развивающихся стран демонстрируют резкую негативную динамику, — отметила Комарова. — Поэтому сказать, что, например, евро или юань сейчас выйдут на авансцену мировой экономики, точно нельзя. Другой вопрос, что если говорить о масштабах падения, то ЕС с этой позиции находится в лучших условиях, чем экономика США — спад экономики еврозоны слабее, а эффект от стимулирующих мер оказался выше, чем в США. Как результат на фоне ослабления доллара евро укрепляет свои позиции».

При этом, как подчеркнула Комарова, российская экономика заинтересована в первую очередь в укреплении своей национальной валюты.

«Необходимо понимать, что ЕС и Китай являются ключевыми торговыми партнерами России, — отметила она. — С одной стороны, укрепление их иностранных валют будет стимулировать рост российского экспорта, однако с другой — импортируемая из этих стран продукция станет еще менее доступной для российских покупателей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комарова рассказала, что, несмотря на пакет стимулирующих мер государственной политики, выйти из пике американской экономике пока не удается.

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