Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Товары и услуги в Петербурге подорожали на 2,5% в среднем за полгода. Об этом сообщил 18 августа глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В прошлом году за тот же период подорожание составляло 2,8% к аналогичному периоду 2018 года.

Москаленко считает, что чиновники сумели предотвратить дефицит товаров и удорожание цен в момент, когда петербуржцы массово раскупали гречку и сахар минувшей весной.

«В прямом эфире все желающие могли убедиться, что запасов в городе достаточно. Удалось избежать и товарной паники, и удержать ситуацию с ценами», — сказал он.

Добавим, по стране за полгода индекс потребительских цен увеличился на 2,6% по отношению к декабрю 2019 года.

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