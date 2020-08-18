Симферополь, , 12:34 — REGNUM Рекордное число пассажиров обслужил 15 августа международный аэропорт «Симферополь», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Симферополя © ИА REGNUM

15 августа в симферопольском аэропорту было обслужено 44 885 пассажиров — это рекордный суточный трафик за всю историю аэропорта. За 16 дней августа в аэропорту «Симферополь» обслужили уже 611,5 тыс. пассажиров — это на 26,6% больше, чем в августе 2019 года. Аэропорт принял и отправил 3 608 регулярных рейса — на 365 рейсов больше, чем год назад.

«Пассажиропоток аэропорта Симферополь продолжает расти, устанавливая новые рекорды. Только за прошедшие выходные мы приняли и отправили около 89 тыс. пассажиров, что превышает, например, показатели за весь апрель и май этого года вместе взятые», — сообщил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле около 37% от общего числа туристов, прибывших в Крым, прилетели самолётами.