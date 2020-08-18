село Чара, , 12:29 — REGNUM В Чаре Каларского района Забайкальского края ООО «Байкальская горная компания» начала строительство первой очереди горно-металлургического комбината «Удокан» производительностью 12 миллионов тонн руды в год. К первой очереди относится в том числе вахтовый комплекс. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора и со ссылкой на Госинспекцию региона.

«Предстоит очень масштабная работа. В частности, в вахтовом поселке предусматривается создание единого, целостного комплекса зданий и сооружений, распределенных по своему значению и условиям эксплуатации: производственные и вспомогательные санитарно-бытовые, административные и жилые. В состав вахтового комплекса входят: павильон ожидания, столовая, бытовой корпус, два общежития для инженерно-технических работников, три общежития для рабочих, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, пешеходная галерея, гараж, ремонтно-строительный цех, общетоварный, продовольственный склады, модульно-очистные сооружения, насосная станция, котельная и резервуары питьевой и пожарного запаса воды», — пояснили в краевом ведомстве.

Окончанить строительство планируют в декабре 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, горно-металлургический комбинат «Удокан» расположен в Каларском районе Забайкальского края, который осенью 2019 г. был признан одним из самых холодных мест Земли.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Забайкалья Александр Осипов посетившие13 марта, Каларский район, где возводятся объекты будущего горно-металлургического комбината «Удокан», пришли к выводу о том, что для создания на этой территории комфортных для жизни условий необходима государственная поддержка.

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