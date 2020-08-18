Пенза, , 12:08 — REGNUM С 20 августа возобновляется курсирование поезда Самара-Сухум с прицепными вагонами в Пензе. Пассажирский состав будет отправляться один раз в пять дней. Об этом проинформировала пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В состав поезда вошли купейный и плацкартные вагоны, которые до 12 сентября будут следовать через Сызрань, Пензу, Балашов, Лиски, Ростов, Белореченск, Сочи, Адлер, Цандрыпш.

ИА REGNUM ранее сообщало, новый железнодорожный маршрут дальнего следования с 20 июля в Крым проходит через города: Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино, Ростов-на-Дону.

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