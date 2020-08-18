Москва, 18 августа 2020, 11:52 — REGNUM Несмотря на рост популярности юаня и евро, доллар остается самой стабильной валютой в мире, считает главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 18 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов журнала The Economist, которые высказались о возможном ослаблении роли доллара.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что основные российские экспортные товары традиционно котируются в долларах, поэтому небольшое ослабление доллара было бы полезно российской экономике.
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