Москва, , 11:52 — REGNUM Несмотря на рост популярности юаня и евро, доллар остается самой стабильной валютой в мире, считает главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 18 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов журнала The Economist, которые высказались о возможном ослаблении роли доллара.

«США показывают себя как токсичное государство по отношению ко многим странам, включая Россию и Китай, уже это влияет на рост юаня и евро в товарообороте стран. Кроме того, расчет в долларах позволяет США оценивать сумму сделок на других рынках, что нежелательно для государств, попавших под санкции, — отметила она. — Евро и юань показывают максимальный потенциал. С другой стороны, доллар всё же не стоит списывать со счетов: это всё еще самая стабильная валюта в мире, если смотреть на историческую перспективу. Доллар составляет половину мирового оборота, соответственно, является мировой общеупотребимой валютой. А инфляция доллара составляет менее 1% в год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что основные российские экспортные товары традиционно котируются в долларах, поэтому небольшое ослабление доллара было бы полезно российской экономике.

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