Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Четверть трудоспособных петербуржцев не могли работать к началу мая 2020 года из-за введенных на тот момент коронавирусных ограничений. Об этом 18 августа заявил глава по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по данным другого комитета — по труду и занятости, в абсолютных цифрах это около 762 тыс. человек.

«В самый пиковый период ограничения в разной степени затронули 60% организаций города», — сказал Москаленко.

Максимального же уровня «закрытости» организаций Петербург достиг к началу мая — тогда этот показатель достиг 25% рабочих мест.

«То есть касался каждого четвертого работающего. В целом по стране он составил почти 29%», — добавил Москаленко.

Напомним, к началу августа количество официально зарегистрированных безработных в Петербурге превысило 102 тыс. человек. За время пандемии этот показатель увеличился более чем в семь раз.

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