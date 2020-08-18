Москва, , 11:48 — REGNUM Объемы российской электронной коммерции пока не приближаются к объемам торговли в офлайне, считает главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 18 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогнозы о падении российского рынка розничной торговли.

«Потребление значительно упало: это было вызвано как снижением доходов населения (число безработных в мае возросло до 4,5 млн жителей РФ, максимума с 2012 года), так и снижением покупательской активности в супермаркетах и торговых центрах в связи с периодом самоизоляции, — отметила она. — Что касается электронной коммерции, то «Утконос» признался в росте трафика на 200−400% и увеличении количества товаров в корзине с 40 до 55 позиций, а в Wildberries отмечают спрос на автомобильные товары в связи с увеличением популярности автотуризма по России. Вместе с тем объемы электронной коммерции пока не приближаются к объемам торговли в офлайне. Кроме того, наблюдается спад в индустрии моды: по прогнозам аналитиков, падение продаж одежды в осенне-зимнем сезоне может составить от 25 до 40%».

Как отметила Кошелева, представители ритейла уже просят не повторять введение карантина и не закрывать торговые центры.

«Вместе с тем поток в точках продаж уже упал в связи с опасениями населения. Вероятно, его удастся полностью восстановить только после проверки вакцины от коронавируса и улучшения эпидемиологической обстановки», — заключила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что рынок розничной торговли в России надо восстанавливать и развивать, прежде всего повышением зарплат бюджетникам, отказом от прямого вмешательства государства в бизнес, заморозкой изменений в условиях ведения бизнеса.

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