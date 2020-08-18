Горно-Алтайск, , 11:24 — REGNUM Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев подготовил законопроект о включении региона в эксперимент по взиманию курортного сборы с отдыхающих. По его словам, документ будет внесён в Госдуму депутатами республиканского Заксобрания.

Как передаёт «Парламентская газета», сенатор получил от местных жителей многочисленные обращения по этому поводу. При этом ежегодно регион посещают порядка 2 млн туристов, что, по словам Полетаева, создаёт большую антропогенную нагрузку на экосистему, а также инфраструктуру республики.

В частности, на решение проблемы мусора, который оставляют после себя отдыхающие, планируется направить собранные в рамках курортного сбора средства. Размер их, как отмечается, будут определять власти районов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вести для туристов курортный сбор предложила депутат регионального парламента Радмила Пекпеева.

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