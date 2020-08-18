Красноярск, , 11:22 — REGNUM Сибирский федеральный университет (СФУ) обнародовал официальный комментарий по поводу проверки Счётной палаты РФ.

Как сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе вуза, закупочная деятельность, ставшая предметом анализа аудиторов, связана с выбором подрядчиков и заключением контрактов на строительство зданий и сооружений кампуса университета в 2014—2018 годах. В том числе речь идёт о подготовке к зимней Универсиаде, которая состоялась в Красноярске в марте 2019 года.

Вуз направлял сведения и документы в обоснование правомерности проведённых закупочных процедур в рамках действующего законодательства, говорится в сообщении пресс-службы. Представители Счётной палаты провели обследование построенных объектов и изучили документацию, связанную со строительством:

«Фактов нецелевого использования выделенных университету средств выявлено не было».

Свыше 95% от общего объёма выделенного финансирования направили на проведения конкурентных процедур в виде аукционов в электронной форме или отрытых конкурсов. К неконкурентным закупкам аудиторы отнесли результаты торговых процедур, на участие в которых поступила только одна заявка:

«В соответствии с требованиями закона контракты были заключены с единственными участниками».

В данном случае, как пояснили в пресс-службе, заключение контрактов с единственным поставщиком не является нарушением законодательства о закупках.

Также в вузе прокомментировали информацию, касающуюся пени подрядчику в связи с просрочкой выполнения работ по реконструкции учебно-лабораторного корпуса, подчеркнув, что в действиях университета нарушения в данном случае нет.

«Размер неустойки определяется в зависимости от периода просрочки, требование об уплате неустойки предъявляется после того, как обязательство исполнено и объект будет сдан заказчику», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в законе нет обязательного срока для предъявления претензии подрядчику, поэтому вуз направит её после приёмки реконструированного здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата РФ объявила о том, что провела проверку использования бюджетных субсидий и инвестиций, выделенных в 2015 — 2019 годах на капитальное строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры Сибирскому федеральному университету и НМИЦ эндокринологии.

Что касается СФУ, проверка выявила 39 нарушений на общую сумму более 1 млрд рублей.

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