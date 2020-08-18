Москва, , 11:21 — REGNUM Основные российские экспортные товары традиционно котируются в долларах, поэтому небольшое ослабление доллара было бы полезно российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал выводы экспертов британского издания The Economist, которые засомневались в том, что доллар сумеет остаться надежной валютой.

«До доллара ведущую роль в мировой торговле играл фунт стерлингов. Процесс смены лидера длился около 45 лет. Так что если перемены и будут, ждать их придется еще достаточно долго. Все потенциальные конкуренты доллара сильно от него отстают, — сказал Хестанов. — В Европе это евро, в Азии — юань. Но и евро, и юаню пока очень далеко до доллара по времени существования и истории стабильности. Они банально слишком молоды».

При этом он подчеркнул, что экономики США, ЕС и Китая сильно взаимосвязаны, что уменьшает размах колебаний курсов их валют друг относительно друга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс доллара в августе колеблется в коридоре 72,60−74,50 руб. под воздействием двух противоположных групп факторов.

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