Москва, , 11:17 — REGNUM В ближайшие полтора года в России ожидается всплеск активности «чёрных кредиторов». Об этом журналистам заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Мы сейчас ожидаем определенный рост нелегальных кредиторов, которые также будут активизироваться <…> Объективно, на 1,5 года мы видим точно — будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью», — сказал Лях.

По его словам, такой тренд присущ не конкретному кварталу или полугодию, а растянется на несколько полугодий вперёд.