Москва, , 11:14 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в РФ было импортировано 94,1 тыс. новых легковых машин, что на 34,5% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

В общей сложности за указанный период в Россию было ввезено легковых машин на 2 млрд 178,3 млн долларов (порядка 160,29 млрд рублей). В прошлом же месяце в страну было импортировано 16,8 тыс. легковых автомобилей. Это на 52,3% больше, чем было ввезено в мае. Таким образом, рост импорта авто в денежном выражении за месяц составил 321,1 млн долларов (более 23,6 млрд рублей).

Что же касается импорта грузовиков, то их в Россию в январе-июне было ввезено в количестве 8,4 тыс. единиц (-38,8%) на сумму 468,5 млн долларов (около 34,5 млрд рублей). Из них 1,6 тыс. грузовых машин были поставлены в страну в июне на сумму 75,7 млн долларов (около 5,6 млрд рублей). Здесь рост импорта авто составил 62,9% (к маю нынешнего года).

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы РФ, с января по май текущего года импорт новых легковушек в Россию составил 77,1 тыс. ед. Это на 34% меньше, чем в прошлом году.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам новых авто