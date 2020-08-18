Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Жители Казахстана ежегодно потребляют в среднем четыре килограмма рыбы. Об этом 18 августа заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев на заседании правительства.

По его словам, это в четыре раза меньше, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Министр отметил, что в России и Китае этот показатель составляет 20−40 кг.

По итогам 2019 года общий рынок рыбы и рыбной продукции в Казахстане составляет 66 тыс. тонн. При этом республика экспортирует 30 тонн рыбы и импортирует 43,5 тыс. тонн. Казахстанское рыболовство дает 45 тыс. тонн рыбы, рыбоводство — 7,4 тыс. тонн.