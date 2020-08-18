Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Экономика Петербурга по итогам кризисного 2020 года потеряет 4%. Об этом сообщил 18 августа глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Динамикой внутреннего регионального продукта поинтересовался губернатор Александр Беглов на заседании правительства.

«Уровень ВРП по итогам 2020 года составит в номинале порядка 4,5 трлн рублей, индекс физического объема составит 0,96. То есть экономика города по итогам 2020 года просядет на 4%», — сказал Москаленко.

В 2021 году на фоне низкой базы 2020 года в Смольном ожидают рост экономики примерно на 3,2%. В дальнейшем до 2023 года темпы роста будут балансировать в районе 3%, прогнозирует Москаленко.

Александр Беглов также заявил, что коронавирусные ограничения оказали крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие, но на них пришлось пойти ради сохранения жизни и здоровья петербуржцев.

Так, еще в I квартале 2020 года по большинству показателей в Петербурге наблюдали уверенный и устойчивый рост, индекс промышленного производства вырос на 2,5%, оборот всех отраслей вырос более чем на 15% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

«Сегодня мы наблюдаем снижение основных показателей относительно уровня прошлого года. Замедлились показатели потребительского рынка и промышленности, внешнеторговых операций и инвестиций», — заявил Беглов.

«Не все отрасли смогли еще заработать в полную меру. Во многом итоговая ситуация будет зависеть от темпов восстановления экономики Петербурга во втором [полугодии]», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

Добавим, по данным Петростата, индекс промышленного производства в январе-июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил в Петербурге 96,0%.

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