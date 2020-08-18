Москва, , 10:42 — REGNUM В июле 2020 года самой продаваемой в РФ новой моделью Mitsubishi стал кроссовер Outlander. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за прошедший месяц в России был продан 1751 автомобиль Outlander — почти на 40% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась модель Pajero Sport. Их российским дилерам удалось реализовать в количестве 688 экземпляров. Это на 44% больше прошлогоднего результата продаж. Тройку лидеров замыкает кроссовер Mitsubishi ASX — 323 проданных модели. Здесь мы наблюдаем рост по сравнению с прошлым годом на 62%.

Четвёртую и пятую позицию в модельном рейтинге Mitsubishi занимают соответственно модели Eclipse Cross (179 машин; +90%) и Pajero (79 ед.; +8%).

В общей сложности в июле 2020 года объём продаж новых машин Mitsubishi на российском авторынке составил 3021 единицу (-19%).

Напомним, премьера нового поколения Mitsubishi Outlander состоится во втором квартале 2021 года.

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