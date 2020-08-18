Аккра, , 10:27 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что правительство страны планирует открыть воздушное пространство к 1 сентября на фоне снижения числа активных случаев COVID-19. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телевизионное обращение президента.

При этом он добавил, что возобновление международных рейсов будет зависеть от способности страны «проверять на наличие коронавируса всех пассажиров, прибывающих в главный аэропорт».

Напомним, около 24 500 пассажиров прибывают в Международный аэропорт Котока каждую неделю. Власти рассматривают возможность внедрения системы быстрого тестирования в аэропорту.

Генеральный директор Службы здравоохранения Ганы заявил, что учения будут проведены на этой неделе. В стране уже было возобновлено внутреннее авиасообщение.

Президент Акуфо-Аддо в воскресенье, 16 августа, также объявил, что высшие учебные заведения страны вновь откроются со следующей недели.

В стране с населением 30,4 миллионов человек к настоящему времени было проведено 427 121 тестов, при этом было зарегистрировано 42 532 случая заражения, 231 из которых — с летальным исходом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гане число случаев COVID-19 превысило 27 тысяч