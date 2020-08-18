Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Аукционный дом Bring A Trailer выставил на продажу редкий Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition 2018 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего было собрано пять таких авто. Премьера Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition прошла два года назад.

Модель окрашена в белый цвет с синими акцентами. Оснащена машина колесными дисками размером 18 дюймов, на которые «обуты» шины Hoosier размером 275/35 спереди и 315/40 сзади.

Стоит отметить, что 911 GT3 обладает регулируемыми стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.

Автомобиль выделяется антикрылом из углеродного волокна, а также расширенным передним сплиттером. В движение модель приводит атмосферный мотор рабочим объёмом четыре литра. Производительность силового агрегата составляет 485 л. с. С движком сочетается задний привод и 6-скоростная секвентальная трансмиссия.

За свой автомобиль владелец хочет выручить не менее 160 тыс. долларов (11,714 млн рублей).

Ранее аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу хот-род (hot roadster) Porsche 356 RSR Outlaw от тюнинг-ателье Emory Motorsports, который собран из двух моделей марки: 356B T5 и 964 C2.

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