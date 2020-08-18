Майкоп, , 10:07 — REGNUM В Адыгее создадут новый индустриальный парк. Территорию под него площадью 193 гектара отвели в Тахтамукайском районе. Парк будет назван «Яблоновский», так как расположен неподалеку от одноименного поселка, который находится рядом с Краснодаром, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава субъекта Мурат Кумпилов.

Поселок Яблоновский возводили для газовиков. В настоящее время здесь проживает большое количество людей, активно строится новое жилье, и всем проживающим в поселке гражданам требуется работа. Поэтому Яблоновский индустриальный парк станет базой для развития реального сектора экономики, что позволит создать до 3 тыс. новых рабочих мест в течение 10 лет.

«Здесь построят всю необходимую инфраструктуру для инвесторов: газо‑ и электроснабжение, водовод, подъездные дороги. Запуск масштабного проекта позволит обеспечить население территорий Адыгеи существенным количеством рабочих мест, прирост налоговых поступлений в бюджет», — написал Кумпилов.