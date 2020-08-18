Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Оренбургской области регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «Природа») оштрафовано на 11 479 298 рублей, а директор компании — на 30 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по региону.

Ведомство посчитало, что регоператор нарушил закон о защите конкуренции. Комиссия антимонопольной службы пришла к выводу, что ООО «Природа» создало препятствия доступу на товарный рынок другим компаниям, осуществляющим свою деятельность в сфере транспортированию ТКО на территории Оренбургской области.

В УФАС отметили, что регоператор обязан отдавать часть своей работы по транспортировке ТКО другим организациям. Для этого должны проводиться торги, в ходе которых стоимость контакта может быть снижена, что в конечном счете влияет на размер тарифа на услугу по вывозу ТКО для потребителей.

По словам заместителя руководителя Оренбургского УФАС России Людмилы Полубояровой, ООО «Природа» до сих пор не провело аукционы, по результатам которых были бы сформированы цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора. Такое бездействие чревато повторным нарушением.