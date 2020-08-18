Москва, , 10:03 — REGNUM Холдинг «Ромир» использовал при оценке уровня инфляции в России методологию расчета, которая отличается от официально принятой, сообщили в пресс-службе Росстата.

По данным ведомства, методология Росстата позволяет точнее показать среднестатистическую потребительскую корзину. «Эти два исследования несопоставимы, так как используют различную идеологию и методологию получения данных», — сообщили в федеральной службе.

В частности, расчет Росстата учитывает 520 наименований товаров, наиболее часто потребляемых населением. В федеральной службе предположили, что расчет «Ромир» учитывает тенденции в различных группах населения. В различных стратах инфляция может отличаться в несколько раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал данные об инфляции в июле 2020 года. Данные компании отличаются от данных Росстата в 4,5 раза.

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