Анадырь, , 10:05 — REGNUM Более 130 семей на Чукотке получили единовременные выплаты при рождении первенцев с начала года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Единовременная выплата семьям при рождении первого ребёнка предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

С этого года выплата назначается на каждого малыша при рождении двойни — её получили уже три семьи на Чукотке.

Размер выплаты составляет двукратный прожиточный минимум на ребёнка в регионе. В 2019 году родители получали по 45,5 тыс. рублей, в 2020 году — 46,5 тыс. рублей.

В прошлом году выплаты направили на 141 ребёнка, а с начала этого года — уже на 136 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области разработан законопроект о региональном материнском капитале, согласно которому с 2021 года планируется выплачивать по 126 тыс. рублей семьям, где рождается первый ребёнок.