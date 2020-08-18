Москва, , 09:50 — REGNUM В июле в Москве было реализовано через аукцион 13 земельных участков по индивидуальное жилищное строительство. Об этом 18 августа сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в июле столица сдала в аренду 13 лотов с участками ИЖС, на которые подали 260 заявок.

«При этом рекордсменом стал участок в поселке Мещерском, по адресу: улица Московская, владение 22 — за него боролись сразу 114 участников», — рассказал Щербаков.

С лотами можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы.