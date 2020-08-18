Москва, , 09:53 — REGNUM По итогам июля 2020 года на российском вторичном рынке было продано 1618 автобусов — на 31,4% меньше количества, реализованного годом ранее. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в России на вторичном рынке было куплено 1366 российских автобусов, что на 30,5% меньше прошлогоднего уровня продаж. В свою очередь перепродажи автобусов иностранных брендов сократились на 36%, до 252 экземпляров.

За первые семь месяцев 2020 года в России было продано 9280 подержанных автобусов российского производства — на 27% меньше по сравнению с прошлогодними показателями продаж. При этом автобусов-иномарок было продано на 40% меньше — 1758 экземпляров.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2020 года Москва стала лидером среди российских регионов по количеству проданных автобусов. Всего в столице было куплено 884 новых автобуса, что на 35,4% меньше прошлогоднего результата реализации.

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